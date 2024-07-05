Bir telefonla uyandı, şahadete koştu! “Bize en büyük mirası şehitlik mertebesinin gururu oldu”

BEN DE OĞLUM DA ŞEHİT ADAYIYIZ

FETÖ'cü hainlerin en fazla cezayı alması için 5 yıl boyunca mahkemelere gittim. Asıl cezalarını rabbim diğer dünyada verecek. Bir sokak köpeğine bile ekmek verseniz, size sadık olur ve saldırmaz. Onlar bu memleketin ekmeğini yiyen suyunu içen vatan hainleri. Hainlik kanlarında var. Cumhurbaşkanımız bu hainlere karşı milletiyle birlikte dik durdu. Bu millet o hanilere geçit vermedi. Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Hem ben hem de oğlum bu ülke için şehit adaylarıyız" diye konuştu.