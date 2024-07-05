Bir telefonla uyandı, şahadete koştu! “Bize en büyük mirası şehitlik mertebesinin gururu oldu”

Ankara'da yaşayan boya badana ustası Mustafa Solak (41), 15 Temmuz 2016 günü çok yorgun döndüğü evinde, akşam yemeğinin ardından uyudu. Gece saat 02.30'da İstanbul'dan telefonla arayan bir arkadaşının oğlu, "Burada kalkışma var sizin orada durum nedir" diye sormasıyla darbe girişiminden haberdar olan Solak, "Bugün ölmezsek ne zaman öleceğiz" diye yataktan kalkıp hazırlandı.
"Nerede gidiyorsun" diye soran eşi Melek Solak'a da "Külliye'ye gidiyorum. Vatan elden gidiyor. Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek?" yanıtını verdi. Gece birkaç kez telefonda görüştüğü eşine, "Cumhurbaşkanımız televizyonda ne söylüyor" diye soran Solak, son görüşmelerinde ise "Namaza gidiyoruz" dedi.
ŞEHİT OLDUĞUNU RÜŞAMDA GÖRDÜM
O andan sonra yaşananları anlatan Melek Solak, "Uyuyakalmışım. Rüyamda eşimin baş üstü düştüğünü gördüm. 'Mustafa!' diye bağırarak uyandım. O an TV'de Külliye'ye bomba atıldığı haberini gördüm. Kendi kendime 'acaba Mustafa şehit mi oldu' diye içimden geçirdim. Sonrasında, Millet Camii'nden sabah namazından çıkan sivillerin üzerine atılan bombayla eşimin de şehit olduğunu öğrendim. Morgda gördüğümde, resmen gülüyordu. En büyük hayali engelli oğlumuz Emre'yi memur olarak görmekti. O göremedi ama Emre şuanda memur oldu.
EN BÜYÜK HAYALİ EMRE'Yİ MEMUR GÖRMEKTİ
Eşim Mardin'de askerlik yapmıştı. Keşke şehit olsaydım derdi. Şehitliği çok istedi. Rabbim Mustafa'yı bu mertebe ile şereflendirdi. Şükürler olsun ki Rabbim de beni şehit eşi olarak seçti. Eşimle gurur duyuyorum. 'Ben hain çocuğu değil şehit çocuğu oldum. Bu gurur bize yeter' diyen oğlumuz Emre'de babasının cenazesini kendisi yıkadı. 20 yıllık eşimdi. Ondan razıyım. Çok iyi bir eş çok iyi bir babaydı. Rabbim inşallah bize diğer dünyada kavuşmayı nasip eder" dedi.
BEN DE OĞLUM DA ŞEHİT ADAYIYIZ
FETÖ'cü hainlerin en fazla cezayı alması için 5 yıl boyunca mahkemelere gittim. Asıl cezalarını rabbim diğer dünyada verecek. Bir sokak köpeğine bile ekmek verseniz, size sadık olur ve saldırmaz. Onlar bu memleketin ekmeğini yiyen suyunu içen vatan hainleri. Hainlik kanlarında var. Cumhurbaşkanımız bu hainlere karşı milletiyle birlikte dik durdu. Bu millet o hanilere geçit vermedi. Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Hem ben hem de oğlum bu ülke için şehit adaylarıyız" diye konuştu.