DEM’li belediye işten atınca... Su kulesinde eylem

anlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, DEM Partili belediye tarafından mobbinge maruz kaldıklarını ve haksız yere işten çıkarıldıklarını öne süren 5 işçi, seslerini duyurmak için 50 metre yüksekliğindeki su kulesine çıkarak eylem yaptı. Sabah saat 5.30'da işe başladıklarını ve saat 11.30'da iş başındayken iş akitlerinin sona erdiğine dair mesaj aldıklarını belirten işçiler, belediyeyi protesto etmek için su kulesine çıktıklarını söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına direnen işçiler kulede Türk bayrağı açarak haklarının geri verilmesini istedi. Bu sırada işçilerden biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından diğer işçiler de su kulesinden inerek eylemlerini sonlandırdı.