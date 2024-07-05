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Giriş Tarihi: 5.7.2024 15:18

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bazı yerleşimleri yasallaştırma ve yerleşim inşasına izin verme adı altında aldığı kararlar uluslararası hukukun alenen ihlalidir

Dışişleri’nden İsrail’e tepki

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri "yasallaştırma" ve yeni yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir.

Bu adımlar, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir.

Uluslararası toplumu, İsrail'in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

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Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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