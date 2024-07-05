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Giriş Tarihi: 5.7.2024 14:30

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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