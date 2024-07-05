Kayseri’deki provokatif olaylarda 189 kişi tespit edildi

Kayseri'de gözaltına alınan bin 855 şüpheliden 468'inin suç kaydı var. Göçmen konusuyla ilgili sosyal medyada provokasyona yönelik süreç yaşanıyor. Bolt hesapların oranı yüzde 38'e çıktı. Olumsuz ve negatif paylaşım oranı da rekor kırdı. 189 hesap yöneticisi tespit edildi, 12'si tutuklandı.

Söylemek istediğim şey şu biz çevrimiçi dünyada da provokatif yanlı yayın yapanların ensesindeyiz.

Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığını tespit ettik. Mülki müfettişleri görevlendirildi. 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden bulunduğunu tahkikatla ortaya çıkacaktır.