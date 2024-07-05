Haberler Gündem Haberleri Kayseri'deki provokatif olaylarda 189 kişi tespit edildi
Giriş Tarihi: 5.7.2024 12:32 Son Güncelleme: 5.7.2024 12:38

Kayseri'deki provokatif olaylarda 189 kişi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de provokatif paylaşım yapan 189 kişinin tespit edildiğini ve olaylara karışan 12 kişinin de tutuklandığını açıkladı

Kayseri’deki provokatif olaylarda 189 kişi tespit edildi
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kayseri'de gözaltına alınan bin 855 şüpheliden 468'inin suç kaydı var. Göçmen konusuyla ilgili sosyal medyada provokasyona yönelik süreç yaşanıyor. Bolt hesapların oranı yüzde 38'e çıktı. Olumsuz ve negatif paylaşım oranı da rekor kırdı. 189 hesap yöneticisi tespit edildi, 12'si tutuklandı.

Söylemek istediğim şey şu biz çevrimiçi dünyada da provokatif yanlı yayın yapanların ensesindeyiz.

Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığını tespit ettik. Mülki müfettişleri görevlendirildi. 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden bulunduğunu tahkikatla ortaya çıkacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'deki provokatif olaylarda 189 kişi tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA