Kocam bize büyük bir gurur bıraktı

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi arkadaşının oğlundan gelen telefonla uyanıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan ve sabah namazından çıkarken FETÖ'cü hainlerin F-16'dan attığı bombayla şehit olan Mustafa Solak (41), ardında gözü yaşlı bir eş ve engelli bir evlat bıraktı. Kocasının o gece adeta şehadete koştuğunu söyleyen Melek Solak (45), "Rabbim beni şehit eşi olarak seçti. Kocam bana ve engelli oğlumuza büyük bir gurur bıraktı" diye konuştu. Ankara'da yaşayan badana ustası Mustafa Solak, 15 Temmuz 2016 günü çok yorgun döndüğü evinde, akşam yemeğinin ardından uyudu. Gece saat 02.30'da İstanbul'dan telefonla arayan bir arkadaşının oğlunun, "Burada kalkışma var, sizin orada durum nedir?" diye sormasıyla darbe girişiminden haberdar olan Solak, "Bugün ölmezsek ne zaman öleceğiz" diye yataktan kalkıp hazırlandı. "Nerede gidiyorsun?" diye soran eşi Melek Solak'a da "Külliye'ye gidiyorum. Vatan elden gidiyor. Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek?" yanıtını verdi. Gece birkaç kez telefonda görüştüğü eşine, "Cumhurbaşkanımız televizyonda ne söylüyor" diye soran Solak, son görüşmelerinde ise "Namaza gidiyoruz" dedi.O andan sonra yaşananları anlatan Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak, "Uyuyakalmışım. Rüyamda eşimin baş üstü düştüğünü gördüm. 'Mustafa!' diye bağırarak uyandım. O an TV'de Külliye'ye bomba atıldığı haberini gördüm. Kendi kendime 'Acaba Mustafa şehit mi oldu' diye içimden geçirdim. Sonrasında, Millet Camii'nden sabah namazından çıkan sivillerin üzerine atılan bombayla eşimin de şehit olduğunu öğrendim. Morgda gördüğümde, resmen gülüyordu" dedi.Melek Solak, "En büyük hayali engelli oğlumuz Emre'yi memur olarak görmekti. O göremedi ama Emre şu anda memur oldu. Eşim Mardin'de askerlik yapmıştı. Keşke şehit olsaydım derdi. Şehitliği çok istedi. Rabbim, Mustafa'yı bu mertebe ile şereflendirdi. Şükürler olsun ki Rabbim de beni şehit eşi olarak seçti. Eşimle gurur duyuyorum. 'Ben hain çocuğu değil şehit çocuğu oldum. Bu gurur bize yeter' diyen oğlumuz Emre de babasının cenazesini kendisi yıkadı. 20 yıllık eşimdi. Ondan razıyım. Çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Rabbim inşallah bize diğer dünyada kavuşmayı nasip eder" diye konuştu.MELEK Solak, "FETÖ'cü hainlerin en fazla cezayı alması için 5 yıl boyunca mahkemelere gittim. Asıl cezalarını Rabbim diğer dünyada verecek. Bir sokak köpeğine bile ekmek verseniz, size sadık olur ve saldırmaz. Onlar bu memleketin ekmeğini yiyen, suyunu içen vatan hainleri. Cumhurbaşkanımız bu hainlere karşı milletiyle birlikte dik durdu. Bu millet o hainlere geçit vermedi. Hem ben hem de oğlum bu ülke için şehit adaylarıyız" diye konuştu.