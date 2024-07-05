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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Pençe-Kilit’te 2 PKK’lı öldürüldü, 1 asker şehit

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Pençe-Kilit’te 2 PKK’lı öldürüldü, 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın da (33) şehit olduğunu duyurdu.



Konya'nın Ereğli ilçesi yaşayan baba Cevat (69) ve anne Yüksel Acar'a (72) Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. İki çocuk babası şehidin cenazesinin bugün Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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Pençe-Kilit’te 2 PKK’lı öldürüldü, 1 asker şehit
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