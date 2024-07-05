Pençe-Kilit’te 2 PKK’lı öldürüldü, 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın da (33) şehit olduğunu duyurdu.Konya'nın Ereğli ilçesi yaşayan baba Cevat (69) ve anne Yüksel Acar'a (72) Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. İki çocuk babası şehidin cenazesinin bugün Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.