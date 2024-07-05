SABAH yazarı, tarihçi Erhan Afyoncu: Bozkurt Türklüğün sembolüdür

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, Avusturya'ya attığı goller sonrası yaptığı bozkurt işareti emperyalist Batı'nın çirkin yüzünü bir kez daha göstermesine neden oldu. Türkiye'ye yönelik kanlı eylemler düzenleyen, terör örgütlerini baş tacı eden Batılı devletler, bozkurt işaretini, ırkıçılık ve yabancı düşmanlığı olarak lanse edip ülkemize yönelik algı operasyonuna girişti. SABAH yazarı Erhan Afyoncu, Bozkurt işaretinin tarihi arka planını gazetemiz okuyucuları için anlattı. Bozkurt işaretinin, Türk milletinin en kadim ve özel sembollerinden olduğuna dikkat çeken Afyoncu şunları söyledi:"Bozkurt tarihimizin ilk dönemlerinden itibaren, 2198 yıldır tarih kayıtlarında vardır. M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda Türk boylarından Kao-ch'elerin bir efsanesinde bahsedilir. Göktürklerin Aşina destanında ve Uygurların Türeyiş destanında da Bozkurt ön plandadır. Oğuz Kağan destanında da yol göstericidir. Venedikli Marino Sanudo de Torsello'nun 13. yüzyılda kaleme alıp, papaya sunduğu ve bugün Vatikan'da bulunan eserdeki bir resimde Bozkurt, Türkleri simgelemektedir. Atatürk'ün bastırdığı 5 ve 10 liraların önyüzünde Ayyıldızla birlikte Bozkurt kullanıldı. Atatürk döneminde Bozkurt, farklı yerlerde de simge olarak kullanıldı."