Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kahramanmaraş’ta deprem öncesindeki yatak kapasitemize 2024 sonu ulaşacağız

"ŞUNU GÖRDÜM Kİ BÜYÜK MİLLETİZ, BÜYÜK DEVLETİZ"

Bakan olarak ilk saha ziyaretini 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kentimizde sağlık yapılarımızla ilgili aynı diğer yapılardaki olduğu gibi hasarlar oluştu ama bugün özellikle dolaşırken ziyaret sıralarında şunu gördüm ki büyük milletiz, büyük devletiz. Dünyanın bütün bilim otoritelerinin yaklaşık 200-300 yıldır dünyada görülmeyecek kadar şiddetli olan bir depremin sonucunda yıkılmış olan birçok yapının Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yeniden yapılma aşamasında olduğunu ve bunun bu büyük Türk milletinin özverisiyle ve buraya yaptığı büyük yatırımla gönül bağıyla yeniden yapılandırıldığını görmekten de çok mutlu oldum."

"AKTİF OLARAK İNŞAAT SÜREÇLERİ DEVAM EDEN 5 HASTANEMİZ VAR"

Kahramanmaraş'ta da hastanelerindeki yatak kapasitenin eski seviyesine ulaşmasına yönelik başlatılan çalışmaların ivme kazandığına işaret eden Memişoğlu, şöyle devam etti: