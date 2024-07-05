31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren ve CHP'nin yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, bir ilan sitesinde satışa konulan arsa ve dairelerle gündeme geldi. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şimdiki Başkan Sinem Dedetaş'a "Sahibinden satılık belediye" diyerek tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından arsa ve konutların ilanlarını paylaşarak dev gayrimenkul satışlarını ifşa eden Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Ancak 5 yılda yapılmayan satışlar tek seferde yapılıyor. Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor."Üsküdar Belediyesi'nden Türkmen'e yanıt gecikmedi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada "Konut projeleri, 'satışı yapılmak üzere' AK Partili eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir 2024 bütçesine eklenmiştir" denildi. Belediyenin bu satışları sosyal medyada da büyük tepki çekti.