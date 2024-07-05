Sertçelik ifade için yönlendirildi: Kumpas soruşturmasında şok detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz hakkında 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 11 yıla kadar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik'e 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 4 yıla kadar 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapsi istendi.





HEKİMLER DE YÖNLENDİRİLDİ

Hazırlanan iddianameye göre, Çelik, Öner, Demircan, İlkyaz, Karaca ve Gültekin'in, Serdar Sertçelik'i Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada adli kolluk olarak görev aldıkları kendisini bu nedenle tanıdıkları beyan edildi. Sanıkların, soruşturma aşamasında dava hakkında gizli tanıklık kararı dahi alınmadan önce tüm soruşturma süreci boyunca görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındıkları ifade edildi. Serdar Sertçelik'in, soruşturma kapsamında 24 Kasım 2023'te ikinci kez gözaltına alınması kararı üzerine tutuklanacağını düşünmesi sebebiyle hakkındaki soruşturmayı ve yargılamayı sonuçsuz bırakmak amacıyla yurt dışına çıkma planı yaptığı emniyet mensubu sanıkların, gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla 20 Kasım 2023'te ateşli silahla yaralanan Serdar Sertçelik'in bu yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimi yönlendirdikleri ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin ettikleri anlatıldı.



TALİMATA RAĞMEN KAÇTI

Raporda Sertçelik'in gözaltına alınması kararının yerine getirilmediği anlatılan iddianamede, 27 Kasım 2023'te bu kez gözaltına alınmaksızın mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı sonrasında hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı olmasına rağmen bunu ihlal ederek kaçtığı aktarıldı. Sertçelik'in, yurt dışına gideceğini doğrudan şüpheliler Ufuk Gültekin ile Gökhan Karaca'ya beyan ettiği aktarılan iddianamede, bu durumdan sıralı amirler olan şüpheliler Şevket Demircan, Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik ile aynı büroda görevli olup Serdar Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında konutunda bulunup bulunmadığı hususunda kontrolünden sorumlu olan komiser rütbesindeki şüpheli Metehan İlkyaz'ın da haberdar olduğu ifade edildi.

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İFADE İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

Sanıklar Öner ile Demircan'ın 29 Kasım 2023'teki tespit edilen yazışmalarına göre Sertçelik'in Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği yönünde mesajlaştıkları belirtilen iddianamede, sanıkların, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında Sertçelik'i ifadesi nasıl vermesi gerektiği yönünde yönlendirdikleri bildirildi. Serdar Sertçelik'in de kendisine yapılan bu yönlendirmeleri kabul ettiğine dair görüşme içerikleri çözümlerine göre beyanlarının mevcut olduğu, bu hususta aynı birimde ve aynı soruşturma kapsamında adli kolluk olarak görev alan şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ile şüpheli Nurullah Özgür Kopuk'un iştirak halinde hareket ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.