13 depremzede aileye bakamadı

0 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken binin üzerinde bina da ağır hasar aldığı için yıkıldı. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 224 depremzede aileyi mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştirdi. Depremzedelere defalarca tahliye yazısı gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri barındıkları konutları boşaltmaya zorladı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, her seferinde geri adım atıp süre uzatımına gitmek zorunda kaldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin baskı ve tehditleri karşısında zor durumda kalan çok sayıda vatandaş kendilerine tahsis edilen konutları boşaltmak zorunda kaldı. Kala kala gidecek hiçbir yeri olmayan, yaşlı, emekli ve engelli bireyleri olan 13 aile kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs 2023'te aldığı bir kararla süre uzatımına gitti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda Uzundere Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki konutların depremzedelere tahsis süresi, 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Depremzede ailelere tanınan sürenin bitmesine daha 6 ay gibi bir zaman dilimi olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi, depremzede aileleri tek tek arayarak oturdukları konutları 22 Temmuz tarihine kadar boşaltmalarını istedi.İddiaya göre belediye görevlileri, görüştükleri depremzedelere, "22 Temmuz'a kadar evlerinizi boşaltmazsanız polis zoruyla evlerinizi boşaltıp eşyalarınızı yediemin depolarınıza kaldıracağız" uyarısında bulundu. Yaşadıkları baskı ve zulüm karşısında büyük şok yaşadıklarını belirten depremzede Sadullah Özdemir, "Deprem sonrası bu konutlara geldiğimize bizi bin pişman ettiler. 6 ayda bir kapımıza dayanıp 'daireleri boşaltın' diye bize baskı yaptılar. Bu da yetmezmiş gibi 'Eğer boşaltmazsanız bugüne kadar oturduğunuz sürenin kira bedelleri ile harcadığınız elektrik, su, doğalgaz bedellerini sizden misli ile tahsil ederiz' dediler. Tahsis süresinin dolmasına daha 6 ay varken '22 Temmuz'a kadar evleri boşaltmazsanız polisle gelip boşaltacağız. Eşyalarınızı da yediemin deposuna taşıyacağız' diyerek adeta bizi tehdit ettiler. Koskoca İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 depremzede aileye bakamadı. Bu zulüm, bu baskı niye anlamış değiliz?" diye konuştu.Özdemir, "Geriye kalanların tamamına yakını yaşlı, emekli, engelli bireylerden oluşan dar gelirli aileler. Biz 15 günde hangi para ile nereden ev bulur, taşınırız. İzmir'deki kira fiyatları almış başını gitmiş. Son olarak hükümet daha önce uyguladığı yüzde 25'lik kira artışını kaldırdı. Artık canımıza tak etti. Yazıktır, günahtır. En azından meclis kararı doğrultusunda 31 Aralık tarihine kadar bekleselerdi. Olacak iş değil" diyerek tepki gösterdi.