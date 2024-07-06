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Giriş Tarihi: 6.7.2024

Alman basınında FETÖ eleştirisi

Alman basınında FETÖ eleştirisi
15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerin yaptığı algı oyunlarıyla Alman kamuoyunda mağdur olarak gösteren FETÖ'nün ipliği pazara çıkıyor. Alman basını FETÖ'yü sorgulamaya başladı. Berliner Morgenpost gazetesinin, "Siyasiler çok mu naif davranıyor?" başlıklı haberinde FETÖ'ye ait kurumları ziyaret eden siyasilerin bu konuda doğru adımları atıp atmadığı sorgulandı. Haberde "Eğitim ve hoşgörü idealleri madalyonun sadece bir yüzü" denildi. 2016'dan sonra örgüt üyelerinin "Erdoğan mağdurları" olarak görülmeye başlandığı belirtilen haberde, "Siyasiler bu kurumlarla yakın ilişkiler kurarak onları meşru ortaklar olarak normalleştiriyorlar" ifadesi kullanıldı. SABAH / ALMANYA
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Alman basınında FETÖ eleştirisi
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