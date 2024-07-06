Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklama: 6 milyonluk göçü durdurduki

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya birtakım temaslarda bulunmak için Kayseri'ye gitti. Bakan Yerlikaya, Kayseri'de A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Şu an Türkiye'de tüm mallara karşı işlenen suçlarda büyük oranda düşüş var. Mesela Türkiye'de mallara karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 75.5, Kayseri'de 83.2. İğrenç bir olay, çok çirkin bir olay. Bu olaydan sonra öfkesini yönetemeyen sadece 4 kişinin başlattığı mesele 4-5 gün ülke gündemine oturabiliyor" dedi.40 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Suriye'nin kuzeyinde 3 harekât bölgesi yapıldı. Biz 6 milyon kişilik göçü o 3 bölgede durdurduk. Göçü kaynağında durdurmanın dünyada en güzel örneği bu. Irak'tan başlayarak sınırımızın ötesinde ve içinde her yerde amansız bir mücadele veriyoruz. Sınırımızın hemen yanı başında teröristan adacıkları kurdurmayacağız. Bunun manasını çok iyi okuyan bazı mihraklar bizim birliğimize, kardeşliğimize ve bizimle beraber yaşayan yabancılara, aramızdaki iletişime o sinir ucuna dokunmaya çalışıyorlar, biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu oyuna gelmeyeceğiz" diye konuştu.Bakan Ali Yerlikaya, Kayseri'de olay sonrası başlayan eylemlerde 885 kişinin gözaltına alındığını, 13'ünün tutuklandığını kaydetti. Gözaltına alınanların adli sicilleriyle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Kayseri'de gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'tehdithakaret', 'uyuşturucu, mala zarar verme' gibi suçlar var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı" dedi. Sosyal medyadan yapılan provokasyonlara da değinen İçişleri Bakan Yerlikaya, "Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurtdışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklandı. Gözaltındaki 6 şahsın işlemleri devam ediyor" diye konuştu.Kayseri'de 96 bin 610 düzenli göçmen bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bunların 83 bin 142'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı ise uluslararası koruma kapsamında kalanlar. Vatandaşlarımız provokasyonlara gelmesin. İtidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye, mallara zarar vermeyelim" dedi. Yabancı düşmanlığına müsaade etmediklerini belirten Bakan Ali Yerlikaya, "Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz" dedi.