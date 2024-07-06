Başbağlar şehitleri anıldı: Burada sıkılan kurşunlar tüm milletimizi hedef aldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı tören öncesi katılımcılar köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti. Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.Bakan Bayraktar, anma programında yaptığı konuşmada, hain terör örgütünün bundan 31 yıl önce Başbağlar'da dünyanın gördüğü en alçak, en insanlık dışı saldırılardan birini düzenlediğini söyledi. PKK'lı teröristlerin, akşam namazını kılmak için köy camisine giden vatandaşları meydanda toplayarak kurşuna dizdiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "Burada sıkılan kurşunlar, elbette sadece buradaki köylülerimizi değil ama insanlığı, insanlığın vicdanını ve tüm milletimizi hedef aldı. Allah'a hamdolsun millet olarak biz bu oyunlara gelmedik ve bu sayede bu eli kanlı örgüt, bu eli kanlı katiller, kirli amaçlarına ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.ANMA töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Başbağlar katliamına ilişkin "5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Başbağlar rastgele seçilmiş bir yer değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. 2 gün önce Sivas'ta Madımak Otel'de canlar yanmıştı. Güya ona misilleme bu sefer cami çıkışında, yakın sayıda vatandaş, sonra da yakılarak 5 kişi yine 33 kişi hayatını kaybetti. Aleviler ile Sünniler kardeştir, Türkler ile Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir" ifadelerini kullandı.