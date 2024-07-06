CHP’li başkanın ipleri sendikanın elinde

Kanun tanımazlık CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in konuşması ile ortaya çıktı. 31 mart yerel seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin bağlı bulundukları sendikalardan zorla istifa ettirilerek DİSK ve Belediye-İş'e üye yaptırıldıkları öğrenildi. Geçen hafta Zeyrek'in belediyeye ait konferans salonunda yaptığı bir konuşmada, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşmelerinin içeriğini anlattığı görüldü. Zeyrek, DİSK yöneticileri ile yerel seçimlerin hemen ardından bir görüşme yaparken, görüşmenin ana gündeminin çalışanların diğer sendikalardan istifa ettirilerek DİSK'e geçirilmesinin olduğu öğrenildi. Belediyede DİSK üyelerinin diğer çalışanları HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş'ten istifaya zorlamak için seçim öncesi bile çalışmalar yaptığı öğrenilirken, seçim öncesi DİSK'e bağlı Genelİş'in yaptığı zorbalıklara ilişkin Zeyrek, "Daha biz mazbata almadık, koltuğa oturmadık. 'Koltuğumuza oturalım bakalım' dedik. Ama DİSK bunun üzerine eylemlerini sürdürmeye devam etti" dedi.