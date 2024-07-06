DEM Partili belediye meclisinden tepki çeken karar!

DEM Partili Kayapınar ilçe Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu arasında bir yıl önce yapılan protokol ile Hanımeller çarşısında açılan Et ve Süt Kurumu'nun Kayapınar Satış mağazası iptal edildi. Kararla birlikte satış mağazasının kapatılacak olması uygun fiyatla ürün alınmasının da önünü kesti.

AK PARTİDEN TEPKİ

Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı, belediye meclisinin aldığı bu karara tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, Kayapınar Belediyesi'nin Et ve Süt Kurumu'na tahsis ettiği satış mağazasının, DEM'li Belediye yönetimin aldığı kararla kapatılmak istendiğine dikkat çekildi. Mağazanın Kayapınarlı vatandaşlara günde yaklaşık 2 bin kilogram et ve süt ürünü sunarak piyasa fiyatının ortalama 100 TL altında satış yaptığını ifade eden Ocak, aylık olarak vatandaşlara 5 milyon TL tasarruf sağladığını söyledi.

Mağazanın kapatılması durumunda, vatandaşların ürünleri Şehitlik ilçesinden temin etmek zorunda kalacağını ve ek ulaşım masraflarıyla karşılaşacağını kaydeden Ocak, "Vatandaşlarına aylık 5 milyon TL doğrudan katkı sağlamayan bir belediyenin, bu mağazayı kapatması büyük bir zarara neden olacaktır. Bu durum karşısında meydanlarda "halkımızın yanındayız" diyenler, şimdi bu sözlerini unutmuş görünüyor.

Kayapınar Belediyesi'nin talebiyle açılan bu mağazanın kapatılması kararı, Diyarbakırlı vatandaşlarımız için zararlıdır ve kamuya hiçbir faydası yoktur. Belediye meclisinin bu kararı, ya görev ve yetki sınırlarını bilmemekten ya da halkın önceliklerini göz ardı etmekten kaynaklanmaktadır.

DEM Partili Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini, halkın taleplerini dikkate alarak siyaset yapmaya, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bu tür hizmetlere sahip çıkmaya davet ediyorum. Tekrardan hatırlatmakta fayda vardır; siyaset, milletine hizmet etmekle olur, engel olunarak değil" dedi.