Kızım gitti ama binlerce Cennet geliyor

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki baba ocağında, doğumundan şehadetine kadar olan kişisel eşyalarının sergilendiği anı evini şimdiye kadar 20 bin kişi ziyaret etti. Anı evindeki deftere "Senin gibi polis olacağız" yazan gençlerin, aradan geçen 8 yılda polis olup kendilerini ziyarete geldiğini belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "FETÖ'cü hainler sevinmesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Bu dünyadan bir Cennet gitti ama arkadan binlerce Cennet geliyor" dedi.Bünyan'da yaşayan Huriye ve Yahya Kemal Yiğit çifti, kızları Cennet Yiğit'in şehit düşmesinin ardından evlerinin alt katını anı evi yaptı. Yiğit çifti, hem 15 Temmuz'un unutulmaması hem de Cennet'in hatırasının yaşatılması için Cennet'ten geriye kalanları bu anı evinde sergiliyor. Anı evi, aradan geçen 8 yılda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "Cennet'in anı evinde sadece Cennet'in fotoğrafları değil özel harekâtta şehit düşen 251 şehidimizin fotoğrafları ve biyografileri var. Anı evinde Cennet'in üniforması, patlamada kırılan telefonu, çeyizindeki eşyalar, nişanlandığında kesilen kurdelesi ve onu şehit eden hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçalarından oluşan 500 parça bulunuyor. Milletimizin şehidine sahip çıkması, Kayseri'den geçerken şehidin anı evini görmeden gitmeyelim demeleri, takdire şayan bir durum" diye konuştu.FETÖ'nün hain darbe kalkışmasının Türk milletini birbirine daha da kenetlediğini belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "Biz gözümüzün nuru kızımızı bu vatana şehit verdik. Ne mutlu ki bana şehit babası oldum. Bana bu gururu yaşattığı için kızıma minnettarım. Cennet'in anı evini ziyarete gelenler duygularını anı defterine yazıyor. O deftere yazılanları sıklıkla tekrar tekrar gözyaşları içinde okurum. Kimisi 'Cennet abla biz de senin yolundan gidip polis olacağız' yazarken, kimileri de 'Cennet abla en büyük hayalim seninle cennette karşılaşmak' yazıyor. Aradan geçen 8 yılda bu deftere polis olacağını yazıp polis olan ve üniformayla bizleri ziyarete gelen gençlerimiz oldu.Anı evinde şehit Cennet Yiğit'in silahı da sergileniyor.Aileler çocuklarıyla birlikte gelip o gün hainlerin yaşattığı dehşeti, eriyen tabancayı ve cep telefonlarını görerek daha iyi anlıyor. O duygu yoğunluğunda anı defterine ise yüreklerinden dökülen duyguları yazıyorlar. Bu defter kızımın anı, benim ise şeref defterimdir. Cennetimi kaybettim ama arkadan binlerce Cennet geliyor. FETÖ'cü hainler boşuna sevinmesin. Bu ülkede bir Cennet gider bin Cennet gelir. Biz bir ölür bin diriliriz" dedi. Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ise, "Cennet nişanlanmasına bir ay kala şehit düştü. Acılarımız ve özlemlerimiz hep taze. Tek tesellim kızımın şehit benim de şehit annesi olmam. Hain FETÖ yaptığı darbe kalkışması ile bizden Cennet'imizi aldı ama vatanımızı alamadı" ifadelerini kullandı.Anı defterinde onlarca çocuğun mesajı yer alıyor.ŞEHİTCennet Yiğit'in anı evinde bulunan anı defterine duygularını döken minik çocukların mesajları okuyanları duygulandırıyor. İşte kendileri küçük yürekleri kocaman çocukların yazdıkları:Ben de senin gibi özel harekâtçı olmak istiyorum. Bıraktığın bayrağı azimle taşıyacağım.Gelecekteki hayalim Cennet abla gibi olmak inşallah.Bu ülkeyi korumak büyük cesaret ister. Tüm cesaretinle şehit oldun. Mekânın cennet olsun.Çok büyük kahramansın sen Cennet abla. Bu ülkede senin gibi kahramanlar olmalı. Hepimiz seni seviyoruz. Şehitler ölmez.Seninle tüm sınıfça değil tüm Türkiye olarak gurur duyuyoruz Cennet abla.Cennet abla ben de senin izinden gelmek istiyorum.Cennet abla sen şuan bizi görüyorsun.Biz seni tanımadan bu kadar çok sevdik Cennet abla.Teşekkürler kahraman.