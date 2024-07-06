MİT gereğini yaptı yırttığı bayrağı öptü

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Kayseri'de 30 Haziran gecesi Suriyelilere ait ev ve işyerlerini hedef alan saldırılar, bazı illere de sıçramıştı. Bu olaylar sonrasında da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşanmıştı.Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için MİT, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile emniyet güçleri çalışma başlattı. MİT'in çalışmaları sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı. Özür dileyerek Türk bayrağını öpen şüpheli, "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.Güvenlik güçleri, şüpheliyi azmettirenlerin de yakalanması için çalışma başlattı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarda yer alan diğer iki şüpheli de verdikleri ifadede, Türkiye'den ve Türk halkından özür diledi. Şüpheli, "Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi.Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum" dedi. Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı. MİT'in açıklamasında da "Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz" denildi.