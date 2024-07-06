Özgür Özel için Başbağlar anma programına VIP seferler! Başbağlar’a özel uçak ve özel helikopterle gitti





"SARIGÜL VE AĞBABA'NIN BÜYÜK GAYRETİYLE GELDİK"

Özel, CHP'nin Başbağlar anmasına ilk kez genel başkan düzeyinde katılmasının hatırlatılması üzerine, "Bugüne kadar Veli Ağbaba başkanlığında partimiz anmaya katılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Madımak'a da CHP Genel Başkanı olarak ilk kez gitmiştim. Bugün aslında yurtdışı programımız vardı. Sayın Mustafa Sarıgül ve Sayın Veli Ağbaba'nın büyük gayretleriyle bir şekilde geldik" dedi.