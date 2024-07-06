Türk yargısından kaçamazlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği'ni ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra yurtdışına kaçırdığı 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'la birlikte ABD'de yakalanan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Tunç, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini aktardı. ABD'de yargılama sürecinin başladığını, anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devam ettiğini hatırlatan Tunç, şunları kaydetti: "Gerekli belgeleri, hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. İade edileceklerini umuyoruz, çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda da yakalama ve tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz."