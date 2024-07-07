AİHM’den TMMOB’’ye ikinci ret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmasıyla ilgili açtığı davalarda verilen mahkeme kararlarının uygulanmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuru ikinci kez reddedildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 2021'de yaptığı başvuruyla ilgili AİHM, Oda'nın kanunda belirtilen amaçları ile ilgili olmadığı, görevlerinin dışında kaldığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermişti. Oda bu kez "Atatürk Orman Çiftliği alanına zarar verildiği" yönünde ikinci bir başvuruda daha bulundu. Bu başvuru da da AİHM tarafından reddedildi. Karar, 4 Temmuz'da yazılı olarak tebliğ edildi.