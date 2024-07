TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD’deki Türk toplumu ile buluştu

"YENİ BİR DÜNYA SİSTEMİNİN KURULABİLMESİ İÇİN MÜCADELEMİZİ ARTIRMALIYIZ"



Dünyadaki problemlerin birçok nedeni bulunduğunu ama ana sebebin adaletsiz ve hakkaniyetsiz dünya sistemi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bugün dünyada iklim krizini ve göçmen sorununu çözülebilecek bir dünya sisteminin bulunmadığını belirtti.



Rusya ile Ukrayna arasında on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan savaşın dünyanın gözü önünde yaşandığını ve bu savaşın önlenemediğini vurgulayan Kurtulmuş, bugün insanlığın modern zamanlardaki en büyük suçlarından birisi olan İsrail'in Gazze'de devam eden soykırıma varan katliamlarını dünyanın önleyemediğini belirtti.



Kurtulmuş, "Savaşı neresi önleyecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Acil ateşkes yapalım, şu insanlar ölmesin, bu insanlar açlıktan, susuzluktan, ekmeksizlikten ölüyorlar, acil buraya yardım yapalım' diye giden onun üstündeki karar tasarısının sekiz tanesi veto edildiği için uygulama imkanı bulunmamış. Diğerleri ise veto edilmemiş ama onun da uygulanması mümkün olmamış." ifadesine yer verdi.



Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteminin kurabileceğini ve bunun için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyanın her yerindeki Türk toplumunun, evrensel olarak insanlığa sunabileceği en önemli işlerden birisi, en önemli vazifelerinden birisi yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için bu yönde mücadelemizi artırmaktır." diye konuştu.



Filistin'e destek için dünyanın her yerinde insanlık cephesinin kurulduğunu, her gün daha fazla güçlendiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bu zulme karşı çıkan, artık bunu çözelim diyerek sokaklara, meydanlara çıkan milyonlarca insan, yeter artık diyerek yan yana geldi ve büyük mücadele verdi. Bu, insanlığın dirilişidir, insanlık cephesinin yeniden kuruluşudur ve inşallah bu büyük katliamın, insanlığın yaşadığı bu büyük ayıbın sonunda öyle zannediyoruz ki, artık dünya beşten büyüktür, adil bir dünya sistemine ihtiyaç vardır sözünü anlatmak için çok uzun konuşmaya da gerek yoktur. İnşallah hep beraber bu zorlu günleri geride bırakacağız. Türkiye olarak güçlü toplumumuzla, yaşadığımız coğrafyanın gerçekten ekonomik ve siyasi istikrarı en sağlam olan ülkesi olan ülkemiz, bölgemizin ve dünyamızın parlayan yıldızlarından birisi olacak, bu istikamette yoluna devam edecektir."



Programda, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, TASC Başkanı Seyit Şahin, Türk-Amerika Diyanet Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kanca da yer aldı.