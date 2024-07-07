TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD’deki Türk toplumu ile buluştu





"DEMOKRASİLERDE ÖRGÜTLÜ SİVİL TOPLUMLARIN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE GÜÇ YOK"



Türkiye'nin ABD ve Batı dünyasıyla ilişkilerinde ABD'deki Türk toplumunun varlığının önemli bir imkan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Demokrasilerde örgütlü sivil toplumların gücünün üstünde bir güç yoktur. Sayısal olarak belki bizim kadar olan hatta bizim kadar bile sayısal gücü olmayan toplumların, örgütlü oldukları için Amerikan siyasetini nasıl yönlendirdiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim buradaki 350 bin kişilik bu büyük devasa Türk toplumunun hem gücünü artırmak hem seviyesini yükseltmek hem de Türk toplumunun Türk-Amerikan ilişkileri başta olmak üzere diğer Batı ülkeleriyle ilişkilerimizde önemli rol oynamasını temin etmemiz lazım. Bu bakımdan TASC'ın ve buradaki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerine fevkalade büyük önem veriyoruz." diye konuştu.



Kurtulmuş, yeni dönemde Türkiye olarak dünyayla ilişkileri üç halka ile ifade edilebilecek geniş bir strateji içerisinde ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bunlardan birincisi önce kendi bölgemizde dünyanın en problemli bölgesi olan Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde dost ve kardeşlerimiz, yakın çevremizin barış, esenlik içerisinde olabilmesi için olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Bu bölgenin barış içinde olması, başta Türkiye olmak üzere, öncelikle bölge ülkelerinin yararınadır. Bu halka içerisinde var olan sorunların giderilebilmesi için, sorunları tek tek çözecek bir perspektifle barış anlayışı içerisinde, istikrar anlayışı içerisinde adımlarımızı atıyoruz. İkinci halka ise daha geniş coğrafyalarda, Türk dünyası ve İslam dünyasındaki dostlarımız başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki mazlum ve masum milletlerle insanlık onurundan yana olan insanlarla, çevrelerle ve devletlerle ilişkilerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Bu çerçevede Türkiye sadece yakın çevresiyle değil Afrika, Asya, Latin Amerika başta olmak üzere dünyanın her yeriyle ilişkilerini düzenli olarak artırmakta, geliştirmektedir. Türkiye olarak çok kutuplu dünyada üzerinde duracağımız üçüncü önemli halka ise yeryüzünde adalete ve eşitliğe dayalı bir dünya sisteminin kurulması çabasıdır. 'Dünya beşten büyüktür' derken bunu sadece bir slogan olsun diye söylemiyoruz, bunu sadece siyasi bir argüman olarak da ortaya koymuyoruz. Bunu dünyanın en önemli ihtiyaçlarından birisi olarak görüyor ve bunun teyit edilmesi için Türkiye olarak bütün gücümüzü seferber ediyoruz."