Van’da DEM’li Belediye 29 çalışanı işten çıkardı

6 yıllık çalışanların bulunduğu 29 kişiyi işten çıkaran DEM'li Belediye çıkardıkları işçilerin isimlerini kurdukları Whatsapp hesaplarından duyurdu.

Yapılan açıklamada" Gevaş Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde aşağıda isimleri belirtilen personellerimizin 3857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunununda öngörülen düzenlemeler neticesinde 05.07.2024 tarihi itibari ile iş akitleri feshedilmiştir.

Seçim sürecinden bu yana aşağıda isimleri belirtilen mesai arkadaşlarımızın istihdamını canı gönülden isterdik. Fakat bunun yasal bir dayanağı olmadığı için üzülerek bu kararı almak zorunda kaldık. Bu arkadaşlarımızın şimdiye kadar verdikleri emekten dolayı şükranlarımızı sunarız" ifadesine yer verildi.