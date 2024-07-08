15 Temmuz şehidi muhtar Mete Sertbaş’ın kızı: Babamın izinden gideceğim

15 Temmuz'da Telekom Müdürlüğü'nü işgal eden darbeciler tarafından şehit edilen Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ile kızı Selin Sertbaş, darbe girişiminin 8'inci yılında SABAH'a duygularını anlattı:8 yılda devletimiz, insanlarımız hep yanımızda oldu. Eşim, Acıbadem'in yiğit bir ağabeyiydi.Mete kalbimizde, onu unutamıyoruz. Onu özlüyoruz. Darbe yapmaya çalıştılar ancak başaramadılar. Milletimiz kendini gösterdi ve bunu engelledi. Gençlerin bu konuda bilinçlenmelerini istiyorum. 15 Temmuz'u unutmamak ve bir daha yaşamamak için iyi öğrenmeli.Babam şehit olduğunda 12 yaşındaydım. Şimdi Beykent Üniversitesi İngilizce Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyorum. Babamın izinden gideceğim ve kaymakam olarak devletime hizmet edeceğim. 15 Temmuz'da vatanımız elden gidiyordu. Babam ailemizi korumak için sokağa çıktı ve şehit oldu. Babamın acısı hep yüreğimizde tazedir. Her güzel anda onu anıyoruz.