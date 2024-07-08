AK Parti sistemli şekilde kongreye hazırlanıyor: 31 Mart’ın MR’ı çekildi!

AK Parti AR-GE ekibi 'Yeni Türkiye Okumaları' adını verdiği kapsamlı bir araştırmayla partiyi kongreye hazırlıyor. Eski ezbere dayalı yöntemleri bir kenara bırakan parti, sahayı sadece kendi okumadı SETA gibi kurumların da desteği ile çok kollu bir seçim analizi yaptı. Kendisine yeni odak grupları belirleyen AK Parti, 'siyasetin patronu seçmendir' ilkesiyle toplumun her kesimine yönelik, seçmen gruplarına hitap eden uzman kişilerle süreci yönetti. Sahada yürütülen çalışmada seçmene oy verme davranışındaki bilinçli tercihi ölçebilmek adına, 'sizce ülkenin sorunları neler? Birey olarak ne gibi sorunlarla karşı karşıyasınız? Neden ve hangi sebeplerle sandığa gitmediniz? Gittiyseniz de AK Parti'ye neden oy vermediniz?' gibi sorular yöneltildi. Seçmenin yüzde 62'si başta ekonomideki fiyat istikrarsızlığı gibi sorunlara çare bulunursa tekrar AK Parti'ye oy verebileceğini söylüyor. Ekonomideki sorunları adalet ve mültecilerle ilgili konular takip ediyor.

YAPARSA AK PARTİ YAPAR

Doğrudan 2028'e yönelik bir araştırma yapmayan AK Parti, bu süreçte seçmene mevcut sorunları kim çözer sorusunu da yöneltti. Cevap yine 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' oldu. AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen mukayeseli olarak elde edilen bu sonuçları geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sundu. Gözler SETA Vakfı'nın teslim edeceği, seçimin siyasi sonuçlarını içeren kapsamlı rapora çevrildi. Böylece, 2024 yılının sonbaharında başlayacak olan kongre mevsimi için temel dayanaklar oluşmuş olacak. Başkan Erdoğan'ın da deyimiyle, bulanık suda balık avlanmayacak.

BÜYÜK DEĞİŞİM OLAĞAN KONGREDE

Seçimlerin ardından seçmenin mesajını aldık diyen Başkan Erdoğan kurmaylarına her fırsatta, "Değerlendirme, istişare ve yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Büyük Kongre'mizi bunun vesilesi olarak görüyoruz. Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. Bunu da bize yakışır bir şekilde yapacağız" diyerek değişim mesajını vermişti. Partide değişim teşkilatlarda başladı. Partideki değişimin kongreye kadar devam edecek büyük değişim ise olağan kongrede gerçekleştirilecek.