AK Parti’de coşkulu İl Danışma Meclisi

Meclisin açılış konuşmasın Gülaçtı, "Bizler seçim sonuçlarına endeksli olarak çalışan, pozisyon alan kadrolar değil, her şart ve sonuçta milletimize hizmet üretebilmek, faydalı olabilmek için çalışan Türkiye sevdalısı kadrolarız. AK Parti milletin içinden, bu milletten müteşekkil, bu millet için çalışan özel kadrolardır ve özetle bu milletin ta kendisidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır olduğu gibi, bundan sonraki nice yıllarda da ilk günkü samimiyet ve gayretimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde aziz milletimizle hemhal olmaya devam edeceğiz" dedi.