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Giriş Tarihi: 8.7.2024 17:47

AK Parti'de coşkulu İl Danışma Meclisi

AK Parti Adana İl Başkanlığı 104’üncü İl Danışma Meclisi büyük coşku ile gerçekleştirildi.  Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı başkanlığında gerçekleştirilen Danışma Meclisi'ne AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek'in yanısıra Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ve üç kademe İlçe Başkanları katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti’de coşkulu İl Danışma Meclisi

Meclisin açılış konuşmasın Gülaçtı, "Bizler seçim sonuçlarına endeksli olarak çalışan, pozisyon alan kadrolar değil, her şart ve sonuçta milletimize hizmet üretebilmek, faydalı olabilmek için çalışan Türkiye sevdalısı kadrolarız. AK Parti milletin içinden, bu milletten müteşekkil, bu millet için çalışan özel kadrolardır ve özetle bu milletin ta kendisidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır olduğu gibi, bundan sonraki nice yıllarda da ilk günkü samimiyet ve gayretimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde aziz milletimizle hemhal olmaya devam edeceğiz" dedi.

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AK Parti'de coşkulu İl Danışma Meclisi
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