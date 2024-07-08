Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! Tasarruf tedbirleri ve fahiş fiyatla mücadele masada!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

MYK'DA GÜNDEM AK PARTİ'DEKİ DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI

Merkez Yürütme Kurulu'nda parti içindeki değişim çalışmaları gündeme gelecek. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.

TASARRUF TEDBİRLERİ MASADA

MYK'nın bir diğer gündem maddesi ise tasarruf tedbirleri olacak. Toplantıda, kamudaki tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler değerlendirilecek. Ayrıca parti içinde görüş alışverişi yapılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE...

MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.