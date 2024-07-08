Başkan Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde, Türkiye'nin uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacağına işaret eden Erdoğan, "Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilebilmesi, milli güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Türksat 6A uydusunun, Türkiye, millet ve televizyon yayıncılığı için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, projenin hayata geçmesinde emeği olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat, TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech firmasına teşekkür etti.

Bu gururu yaşatan herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Türksat 6A'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.