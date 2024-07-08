Başkan Erdoğan’dan UEFA’nın Merih Demiral kararına tepki: Ceza milletimize verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yla oynadığı maçı izlemek için gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'den dönüşünde gazetecilere konuştu:Milli takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne kök söktürdü. Gurbetçilerimiz 'Türkiye' dedikçi biz de gururlandık, onurlandık.Bu maç UEFA'nın Merih Demiral hakkında alelacele aldığı haksız kararın gölgesinde oynandı. UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men cezası şampiyonaya gölge düşürdü. Bu tamamen siyasi bir karar. Batı'nın bugüne kadar zihniyet itibarıyla bize yaklaşımı hiçbir zaman değişmedi. Merih Demiral'a verdikleri ceza, adeta ilk andan itibaren kararı verilmiş olan bir ceza. Eğer olay bozkurt işaretini cezalandırmaksa Almanlar'da kartal var, kartalı cezalandırıyor musunuz? Yok. Fransızlarda horoz var, 'Niye horozlanıyorsun' diyerek kalkıp da Fransızları cezalandırıyor musunuz? Yok. Fakat Türkiye'de o golün ve arka arkaya atılan gollerin heyecanı içerisinde bizim efsanelerimizde yer alan bozkurt işaretini yapan Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır. Bunun en güzel karşılığı da aslında bu maçtan bizim galip olarak çıkmamız olacaktı. Maalesef olmadı. Artık şimdi 2026'da Dünya Kupası, 2028'de Avrupa Şampiyonası var. Bunlara en güzel şekilde hazırlanarak rövanşını orada alma şansımız var. Böyle de bir ekip inşallah hazırlandı.Arda'ya Allah çok farklı kabiliyetler vermiş. Ona fırsat vermek gerekiyor. Duran toplarda, geriye attığı kornerlerde müthişti. Kendisine telefonda "Al da at diyorsun ve top adrese gidiyor" dedim. Arda'dan Türkiye çok istifade eder.Ferdi Kadıoğlu çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman hocamız "Oğlum topu yiyeceksiniz." derdi. Ferdi'de bu var. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Barış Alper de çok iyiydi.35 yaşında bir kalecinin o refleksi ortaya koyması muhteşem. Adeta yaylandı.Her teknik direktörün savunulan yanı olur. Hatasız insan olmayacağı gibi tabii ki hatasız teknik direktör de olmaz. Montella bir defa kendini zaten ispatlamış bir insan. Şimdi bugün hemen saldırmaya başlamışlar. Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Galip geldiği zaman takım Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü. Bunlar şık şeyler değil. Hele hele bir Cumhurbaşkanı olarak bana hiç yakışmaz. Biz sadece "elinden geleni yaptı" dedik. Türkiye ilk beşte deniliyorsa demek ki bir yere varmış. Bundan sonra hedef büyüteceğiz.Yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum. Futbolcu nasıl yetişecek? Yoksa kulüplerimizin altyapılarından, Başakşehir Akademi gibi, Mesut Özil'in kuracağı akademi gibi yerlerden yetişecek olan 10 yaşın üstü çocuklarımız için kapı açık olmaz. Buna fırsat vermemeli. Yani belli bir sayı özellikle piyasa oluşturma bakımından isabetli olabilir. Çok sayı da piyasayı öldürür. Buna fırsat vermeden kapıyı açmakta fayda var.Beşşar Esed Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için adım attığı anda biz de o yaklaşımı gösteririz. Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz, davetimizi yapacağız. Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişteki noktaya getirelim istiyoruz. Sayın Putin'in, Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Komşumuz için arabuluculuk niye olmasın?Pezeşkiyan Azeri kökenli bir Türk. Türkçe, Kürtçe ve Farsaça konuşabiliyor. Kendisini arayıp tebrik edeceğim. Türkiye-İran ilişkileri daha iyi olacaktır. İngiltere'de 14 yıldır bir netice alamayan İşçi Partisi bu seçimde 411 milletvekili kazandı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı döner dönmez arayacağım. Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri son derece köklüdür. Yeni dönemde de müttefikimiz İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştireceğiz.Muhakkak ortada bir mikser var. Bu tür olaylarda bir siyasimikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işikarıştırmaya gayret ederlerse etsinler, biz güçlü bir devletolarak gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmayadevam ederiz. Türkiye, PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yünasıl çökerttiyse, bunları da çökertecek. Ama yeter ki bizimiçimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Bumuhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor.