Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor: Kritik zirve için ABD’ye gidiyor!

NATO LİDERLERİNE GAZZE ÇAĞRISI

Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

BU YIL Kİ GÜNDEM GÜVENLİK!

Başkan Erdoğan, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek. NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.