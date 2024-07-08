Bursa İl Müftülüğü, Diyanet Mola’nın kapatılma nedenini yalanladı

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki Diyanet'e mola yerinin kaldırılması kararı ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada bu kararın geçmiş dönem yönetiminin kararı olduğunu iddia ederek atıl durumda olduğunu ileri sürdüğü mola yerinin kaldırılma kararının uygulandığını açıkladı. Bursa İl Müftülüğü ise Diyanet Mola yeri hakkında yaptığı açıklamada kendilerine mola yerinin kaldırılmasıyla ilgili resmi bir belgenin iletilmediğini belirterek ne önceki dönem ne de bu dönemde bir belge ibraz edilmediğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR KARAR TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR"

Bursa İl Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada " 'Diyanet Mola' adıyla manevi destek hizmetleri yürütülmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ tarafından önceki gün yapılan açıklamada Diyanet Mola hizmetimiz konusunda gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır. Önceki dönem yönetimi tarafından müftülüğümüze Diyanet Mola'nın kapatılacağına dair herhangi bir karar tebliği ulaşmadığı gibi mevcut yönetim tarafından da herhangi bir karar tebliğ edilmemiştir" denildi.

"ATIL VAZİYETTE OLDUĞU İTHAMI ASILSIZDIR"

Müftülük tarafından yapılan açıklamanın devamında şu açıklamalar yapıldı: "Sadece mevcut BURULAŞ yetkilileri sözlü olarak kaldırma düşüncelerini tarafımızla paylaşmıştır. Terminal Cami din görevlilerimizce namaz aralarında nöbet usulüyle sürdürülen hizmet ile yolcuların soruları sahih dini bilgilerle cevaplandırılmakta olup, yine talepleri kurumumuzla alakalıysa taleplerine karşılık verilmekte ve farklı kurumlardansa ilgili mercilere yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Diyanet yayınlarının nezih bir mekânda okunması imkânı da sağlayan Mola standımızın atıl vaziyette olduğu ve sair uygunsuzluklara mekân olduğu ithamı da asılsızdır. Kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Mola usulüne uygun bir şekilde önemli hizmetler ifa etmektedir."

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da DEM partili belediyeler bazı Kur'an Kursları'nın tahsislerini iptal etmeye kalkıyor. Bursa'da ise CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki otogarda yolculara manevi destek hizmeti veren Diyanet Mola'yı kaldırmaya çalışıyor" açıklaması yapıldı.