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Giriş Tarihi: 8.7.2024

DEM’li belediyede işçi kıyımı

NAZLI TİMUR
DEM’li belediyede işçi kıyımı
Van'da DEM Partili Gevaş Belediye Başkanı Ruknettin Hakan, aralarında 6 yıldır belediyede çalışanların da bulunduğu 29 belediye personelini işten çıkardı. DEM'li Belediye çıkardıkları işçilerin isimlerini WhatsApp hesaplarından duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada "Gevaş Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde aşağıda isimleri belirtilen personellerimizin 3857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanununda öngörülen düzenlemeler neticesinde 05.07. 2024 tarihi itibari ile iş akitleri feshedilmiştir" denildi.
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DEM’li belediyede işçi kıyımı
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