Elif Naz’dan şehit babaya mektup: Seni çok özlüyorum

Elif Naz Acar, 15 Temmuz'da emniyet müdürü babası Dursun Acar'ı kaybettiğinde henüz 3 yaşındaydı. İlk kez şehitliğe gittiğinde babasının kabrine "bahçe" diyen Elif Naz, şimdi 11 yaşında oldu.Her geçen sene baba hasreti bir kat daha artan Elif Naz, duygularını satırlara döktü. Babasının anı defterine içinden geçenleri yazan Elif Naz'ın satırları okuyanları ağlattı. Elif Naz, şehit babasının kıyafetlerinin yanı başındaki anı defterine "Sevgilim babam, bu yıl ortaokul ikinci sınıfım. Ailemi ve özellikle seni gururlandıracağım. Babaannem ve dedem çok iyi ve ayrıca herkes çok iyi. Seni çok özlüyorum ama kısmet buymuş. İnşallah şu an cennette mutlu ve huzurlu yaşıyorsundur. Seni çok seviyorum canım babam" yazması duygulandırdı.Elif Naz Acar yazının sonunda içerisinde küçük kalplerin bulunduğu büyük bir kalp çizerek sevgisini anlattı.