Kaçak FETÖ’cülere kelepçe

Konya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan FETÖ üyesi iki hükümlü, saklandıkları adreslerle gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (54) gizlendiği evleri tespit etti. Her iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Balıkesir Kepsut'ta da hakkında hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.