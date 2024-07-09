Başkan değişti gelenek değişmedi... Güzelbahçe Belediyesi’nden 41 milyonluk satış

İHALE 18 TEMMUZ'DA

Fiyatları 4 milyon 50 bin TL ila 5 milyon 400 bin TL arasında değişen taşınmazlar için satış ihalesi 18 Temmuz 2024 Perşembe Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İzmir adresindeki Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

