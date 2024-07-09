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Giriş Tarihi: 10.7.2024 02:53

Başkan Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı

AA
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına başladı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi.

Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.

Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

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Başkan Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı
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