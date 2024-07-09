Bolu Dağı-Düzce Dağı tartışması bugünde devam ediyor! İşte başkanların birbirlerine verdiği cevaplar...

Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük bir bölümü Düzce İl sınırında kalan "Bolu Dağı"nın adı Düzce Dağı olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Özlü'nün paylaşımına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanıtı gecikmedi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Düzce'nin mevcut Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. AKILLI OL!!!" İfadelerine yer verdi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın bu sert açıklamasına Özlü'den cevap gecikmedi. Özlü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da; "Mevlana der ki; 'bir lafa bakarım laf mi diye, bir de söyleyene bakarım adam mi diye!... Fuzuli ise 'söz söylemek irfan ister, anlamak insan!'. diyor... Yani anlayacağın; -pek sanmıyorum ama- aklının başında olduğu' bir günün ya da saatin olursa; Düzce'ye gel, sana tane tane, aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım. Bir de Bolu Ovası'dan Düzce'ye doğru bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrı konuşacağım!" ifadelerine yer verdi.

Bugün devam eden sözlü düello ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cevabıyla başladı. Özcan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

Sn Dr. Faruk Özlü Bolu dağı adı üstünde Bolu'nun dağıdır. Akıllı ol derken boşuna demedim! Artık Bakan değilsin. Eski ilçemiz Düzce'yi kasabaya çevirdin! Bu başarısız hareketlerle AKP'nin kalesi olan Düzce'yi türkücüye kaybediyordun! Boş gündem oluşturma, işine bak!! Alırım elinden bak Akçakoca'yı!" şeklinde konuştu.

"Tanju Özcan… Senin düşük seviyene inmemek için gerçekten çok çabalıyorum. Yalnız sendeki bu 'Akçakoca takıntısını' çözmeye başladım! Bir ara çık gel bu tarafa. Ama gelirken aracını şoförün kullansın. Anladın sen onu! Sana bir ara 'belediyecilik dersi' vermeyi de çok isterim. Anlamazsın ama Belediyeler şehirlerin lokomotifidir. Mesela kasaba dediğin Düzce; Bolu'nun iki katı üretip, 2 milyar dolarla Türkiye'de ilk 20'de ihracat yapıyor. Ayrıca bu kasabanın nüfusu Bolu'dan 70 bin fazla. 35 bin üniversite öğrencisi ve üretimin dinamosu 5 tane OSB'si var. Ve biz Düzceli kardeşlerimle el ele vererek, tüm bunları son 20 yılda başardık. İşte sen bu yüzden Düzce'ye patolojik bir takıntı besliyorsun, korkuyorsun, stres yapıyorsun. Ama tabi Düzce'den korkmakla sen de haklısın. Korkma, sadece öğren ve takipte kal. Biliyorum senin kafa bu işlere, ihracata, üretime falan basmaz. Senin aklın başka yerlerde. Bırak elimizden herhangi bir şey alma hayallerini de, sen Bolu'ya ne verdin ona bak." şeklinde cevap verdi.