Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Washington’da

ABD'nin başkenti Washington'da bugün başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı birincil gündem olarak öne çıkacak. 1 milyar insanın güvenliği için çaba gösteren ittifakın kritik bir üyesi olan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekecek optimum noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan bugün ABD'de temaslara başlayacak.Zirvede Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelmesi ve Gazze ile Ortadoğu'daki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin PYG/PYD desteği ve NATO değerleri, ABD ile kurulan stratejik mekanizmanın çalışmaları, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci gibi konuların da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Zirvede kolektif savunma konusuna ayrı başlık açılması beklenirken müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi detaylıca incelenecek. Bu yıl 20'den fazla müttefikin bu hedefe ulaştığı kaydediliyor. Son yıllarda savunma sanayinde uygulanan açık ve örtülü ambargolar sebebiyle bu hedefin üzerine çıkamayan Türkiye, bu yıl yüzde 2 hedefini tutturacak. Ukrayna'ya sağlanan yardımların "yüzde 2"ye dahil edilip edilmemesi konusu da zirvede ele alınacak başlıklardan olacak.