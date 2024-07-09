Halamla rüyamda oyun oynuyoruz

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli komiser yardımcısı Gülşah Güler orada şehit düşen 6 kadın özel harekat polisinden biri oldu. Güler şehit olmadan 1 hafta önce gittiği baba ocağında ağabeyi Reşit Güler'in hamile olan eşine sürekli bebeğin cinsiyetini sordu. Güler yeğeninin cinsiyetini öğrenemeden ve doğumunu göremeden 15 temmuz'da şehit düştü. Oğlu Reşit Güler ile gelini Didem'in o tarihte bebek beklediklerini belirten Anne Emine Güler, "Torunuma halasının adını koyduk. Şu anda 8 yaşına girdi. Gülşah şehit halasının adını gururla taşıyor" dedi. Minik Gülşah Güler'in babası Reşit Güler ise kardeşi Gülşah'ın kızının rüyalarına geldiğini belirterek; "Gülşah halasını çok hissediyor. 'Ben büyüyünce halam gibi özel harekâtçı olacağım. Ben Gülşah halama ne kadar çok benziyorum dimi' diyor. Gülşah şuanda 2. sınıfa geçti. Şimdi kızım bana 'baba şehitlik nedir? Halam kiminle savaştı? Onlar kötü insanlar mı diye soruyor. FETÖ'cü hainler yüzünden kızım halasını, halası da yeğenini tanıyamadı" diye konuştu. Şehit halasının adını gururla taşıyan yeğen Gülşah Güler, ise halasını rüyalarında sıklıkla gördüğün söyledi. Şehit Gülşah'ın rüyasına geldiğini ve birlikte oynadıklarını söyleyen minik Gülşah; "Halam bana 'Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Sen çok güzelsin' dedi. Onunla rüyamda çok güzel oyunlar oynuyoruz" dedi.Kızı Gülşah ile 15 Temmuz öncesi bayramda görüştüklerini belirten şehit annesi Emine Güler "Kızım bana 'Anne bak göreceksin beni bütün Hatay duyacak. Ben şehit olacağım' dedi. Bende 'Kızım öyle söyleme' deyince 'anne bundan büyük bir mertebemi var" dedi. Daha sonra babasına 'baba bana şehitliği anlatır mısın" dedi. Şehitlik sanki kızımın içine doğmuştu. Bizlere ve arkadaşlarına şehit olacağını söylerdi. O babasının kara kızıydı. Dediği gibi de oldu adını herkes duydu güzelliğini herkes gördü" diye konuştu.