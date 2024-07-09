Kocaeli’de yeni dönem başlıyor: İlhami Aktaş Kocaeli Valisi oldu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Valiliğine atandı.

YENİ VALİ İLHAMİ AKTAŞ'IN ÖZGEÇMİŞİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde 1970 yılında doğan İlhami Aktaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Oltu'da tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Mülki idare amirliği kariyerine 1994 yılında Erzurum'da kaymakam adayı olarak başlayan Aktaş, dil eğitimi için 8 ay boyunca İngiltere'de bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği yaptı. Kastamonu-Devrekani (1997-1999), Bayburt-Demirözü (1999-2001), Erzincan-Tercan (2001-2006) ve Antalya-Finike (2006-2008) kaymakamlık görevlerini üstlendi.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı ve geçici olarak Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü görevini de yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı. Ağustos 2013'te Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına terfi eden Aktaş, 30 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi ve Ağustos 2014'te Personel Genel Müdür Yardımcısı oldu. 30 Mayıs 2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atandı.

Nevşehir Valiliği görevini 13 Haziran 2016 - 10 Haziran 2020 tarihleri arasında sürdüren İlhami Aktaş, 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atandı ve 17 Haziran 2020 tarihinde görevine başladı.

İlhami Aktaş, ev hanımı Songül Aktaş ile evli olup, Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.