Millete ateş emrine uymadı başı dimdik şehit oldu

İstanbul'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, "vur" emrine uymadığı için darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak şehit edilen Piyade Er Kurtuluş Kaya'nın annesi, evlat acısını unutamıyor. 10 yaşındayken ağabeyi şehit düşen şehidin kardeşi Gökhan Kaya ise, "Bize oradan hediye getirecekti ama kendisi gelemedi, cenazesi geldi" dedi.Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Germece köyünde yaşayan Kadriye ve Satılmış Kaya çiftinin 4 çocuğundan birisi olan Kurtuluş Kaya, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığında piyade er olarak vatani görevini yaptığı esnada, 15 Temmuz tarihinde emirle sokağa çıkartılarak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde vatandaşlara ateş açmadığı için darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak hayatını kaybetmişti. Vatandaşlara ateş açmadığı için vurulduğu tespit edilen Kurtuluş Kaya'nın şehitliği 2021 yılında resmiyet kazandı. Kardeş Kaya, "Ağabeyimin askerliği bitmesine 12 gün kalmıştı. Acımız büyük. Onu unutmayacağız. Onun sayesinde bu hayata tutunuyoruz. Aramızda olmasa da kalbimizde yaşatacağız. Tüm şehitlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın" dedi. İHA