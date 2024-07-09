NATO Zirvesi için ABD’ye gelen Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.
Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan Washington'da kalacağı otele giriş yaptı. Erdoğan'ın kaldığı otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla sevgilerini gösterdi.
ABD'de yaşayan Türk vatandaşlar, NATO zirvesi için ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ı kalacağı otelin önünde Türk bayrakları ile bekledi.— Sabah (@sabah) July 9, 2024
Vatandaşlar, https://t.co/5AiLWdGMMs ekibine özel konuştu. pic.twitter.com/BTzz3JpyBm