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Giriş Tarihi: 9.7.2024 21:50 Son Güncelleme: 9.7.2024 22:14

NATO Zirvesi için ABD'ye gelen Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Başkan Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşlar sevgilerini ellerinde Türk bayrakları ve açtıkları pankartlarla gösterdiler.

BETÜL USTA BETÜL USTA
NATO Zirvesi için ABD’ye gelen Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan Washington'da kalacağı otele giriş yaptı. Erdoğan'ın kaldığı otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla sevgilerini gösterdi.

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NATO Zirvesi için ABD'ye gelen Başkan Erdoğan'a sevgi seli
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