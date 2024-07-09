On oğlumuz olsa hepsini vatan için şehit veririz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain 15 Temmuz darbe girişimi, henüz 22 yaşında hayatının baharındaki Mehmet Kocakaya'yı da ailesinden ayırdı. 4 gün sonra ailesiyle birlikte doğum gününü kutlamaya hazırlanan Kocakaya, 15 Temmuz gecesi vatan savunmasında şehit düştü. Oğlunun doğum günü olan 19 Temmuz için ailesine hediye aldıklarını söyleyen şehit annesi Meral Kocakaya, "Benim oğlum vatanına, milletine çok bağlıydı. Çok yardım severdi. Elinde ne varsa böler paylaşırdı. Beni arayıp 'Anne polislerimiz ölüyor, dayanamıyorum' deyip kapattı. Bir daha da sesini duyamadım oğlumun" diye anlattı. Şehit Mehmet'in küçüklüğünden beri şehit olmak istediğini anlatan anne Kocakaya, "Askerliği Amasya'ya çıktığında 'Ben şehit olmak istiyorum' diyerek dilekçe verip Doğu'ya gitmek istedi. 'Nasibinde değilmiş' diyerek zor ikna ettik. Daha sonra da Suriye'ye gideceğim diye tutturdu. Sanki vatan uğruna savaşıp şehit olmak için doğmuş benim evladım" dedi. Hain geceden 10 gün önce şehit Mehmet'in mezarlığa gidip dedesinin mezarı başında, 'Bekle dede, en kısa zamanda ben de geliyorum' dediğini anlatan anne Kocakaya, "Öyle söylediğinde çok kızmıştık. Sen ölürsen ben de ölürüm demiştim. Oğlum demek ki biliyormuş öleceğini. O gün de o yüzden duramadı gitti vatanını korumak için can verdi" dedi.15 Temmuz gecesi şehit Mehmet'in arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu ve orada darbe haberini alır almaz arkadaşlarıyla beraber Genelkurmay'a gittiklerini anlatan şehit babası Mevlüt Kocakaya, "Ben Mehmet'imle gurur duyuyorum. Yüreği kocamandı. Vatanı için can verdi. 10 tane de oğlum olsa hepsini veririm vatan, bayrak için. Bu vatanı kolay kolay kimse bölemez. Biz varken, hiçbir şey olmaz" diye konuştu.