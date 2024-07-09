Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı... İZBAN 15 Temmuz'da ücretsiz!
Giriş Tarihi: 9.7.2024 09:49

Resmi Gazete'de yayımlandı... İZBAN 15 Temmuz'da ücretsiz!

İzmir kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde ücretsiz olacak. İzmir’de yüzbinlerce kişi 15 Temmuz günü İZBAN’ın seferlerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

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Resmi Gazete’de yayımlandı... İZBAN 15 Temmuz’da ücretsiz!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türkiye genelinde toplu taşıma ücretsiz! Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve diğer hatlar ile İzmir'de İZBAN seferleri, ücretsiz olarak hizmet verecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak. Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN'dan İzmirliler gün boyu ücretsiz olarak yararlanacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı... İZBAN 15 Temmuz'da ücretsiz!
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