AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı müjdeyi verdi... "Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan İzmirli depremzedelere müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şunları dile getirdi:

İzmir'e yine ve yeni bir müjde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Dünya Bankası protokolünce ''İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler'' projesi kapsamında 330 milyon 500 bin Euro bütçe ile İzmir pilot il seçildi. Seçimlerde söz verdik. Şimdi hayata geçiriyoruz. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin "kentsel dönüşüm" adı altında büyük vaatler ve nümayişle başlattığı; ama bir türlü ilerlemeyen ve hak sahibi depremzedelerin mağdur olduğu, vatandaşımıza kurdurulan 40'a yakın Halk Konut Kooperatiften, Halk Konut 5 Yapı Kooperatifi ile ilk adımı attık. Böylece önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yapım süreci tıkanan, depremzede vatandaşlarımızın evlerine kavuşamadığı için zora sokuldukları dönemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız marifeti ile sonlandırıyoruz. Üst limit 2,5 milyon TL olmak üzere 0,69 finansman fırsatıyla kentsel dönüşüm faaliyetlerinin nitelikli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için hak sahiplerine 180 ay vadeyle ödeme imkanı sağlıyoruz. Ayrıca; üzerine kayıtlı bir konutu olmayan orta ve dar gelirli vatandaşlarımız ile şehit ve gazi yakınlarımıza, emeklilerimize ve engelli kardeşlerimize yıllık yüzde 0,25 finansman indirimi sağlıyoruz. Sırada diğer halk konut projeleri var. Biz depremden bu yana laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. İzmir'in sorunlarını büyütmüyor, samimiyet ve azimle çözüyoruz. Bakanlığımızın desteği ile İzmir risksiz ve afetlere dayanıklı bir şehir kimliğine bürünecek. Değerli çalışmaları ve gayretleriyle bu müjdeyi İzmir'e ve İzmirliye vermemizi sağlayan Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz.