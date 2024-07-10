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Giriş Tarihi: 10.7.2024 15:46

AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak

AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak.

AA
AK Parti’nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.

Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor.

Bu arada AK Parti'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak.

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AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak
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