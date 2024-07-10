Ali Erbaş’tan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı: 4 yıl önce bugün...

Diyanet İşleri Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha şükranlarımı arz ediyor, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine kavuşması için ömrünü adadığı hukuki mücadelesine şahit olduğumuz ve geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmail Kandemir amcamız başta olmak üzere bu yolda mücadele vermiş ve ahirete irtihal etmiş olan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bir ömür diliyorum. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında, Ayasofya'nın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açılmasına ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer verdi.