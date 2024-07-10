‘Aşkım beyaz sana çok yakışmış!’ demesi üzerine… Adnan Oktar’dan tuhaf hareket

ADNAN OKTAR'DAN KOMBİN ŞOVU



Kadın sanıklar Adnan Oktar'ın yaptığı esprilere kahkahalarla cevap verdileri. Oktar'a sık sık iltifatlar ederek, , "Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı" gibi ifadeler kullandılar. Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.