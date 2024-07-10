‘Aşkım beyaz sana çok yakışmış!’ demesi üzerine… Adnan Oktar’dan tuhaf hareket

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü 'örgütü' aktif tutmak ve yeni üyeler kazandırmak amacıyla avukatlar aracılığıyla yeniden çalışmaya başladığı tespit edilmişti. Tespit üzerine başlatılan soruşturma sonunda aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ın da olduğu 20 kişi hakkında dava açılmıştı.
SEGBİS'TE İLGİNÇ DİYALOG
Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Adnan Oktar'ın bulunduğu 5 tutuklu sanık SEGBİS ile bağlandı. 9 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın başlanması beklenirken Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar aralarında ilginç diyaloglar gerçekleşti.
ADNAN OKTAR'DAN KOMBİN ŞOVU
Kadın sanıklar Adnan Oktar'ın yaptığı esprilere kahkahalarla cevap verdileri. Oktar'a sık sık iltifatlar ederek, , "Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı" gibi ifadeler kullandılar. Adnan Oktar bir kadın sanığın kendisine "Aşkım beyaz sana çok yakışmış" demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.
"BİZİMKİLER ASLAN GİBİ DURUYOR CEZAEVİNDE"
Savunma yapan tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, Nihal Candan'ın 38 kiloya düştükten sonra tahliye edilmesine tepki göstererek "Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler Aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Beyi çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı" diyerek beraatını talep etti.
6 SANIK AVUKATIN DOSYASI AYRILDI
Davada sanık olarak yer alan avukatların vekilleri, mahkemeden müvekkillerinin avukatlık görevi sırasında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle dosyalarının ayrılıp durma kararı verilmesini ve Adalet Bakanlığı'ndan yargılama izni alınmasını talep ettiler. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatlar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş ve Tuğba Bal'ın dosyalarının ayrılmasına, yargılamanın durdurulmasına ve Adalet Bakanlığı'ndan yargılama izni alınmasına karar verdi. Duruşma yarın devam edecek.