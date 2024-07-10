Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin flaş açıklama! Bütçe ayırmayan belediyeye müeyyide geliyor

SAHİPSİZ HAYVANLARA BÜTÇE AYIRMAYAN BELEDİYEYE MÜEYYİDE GELİYOR

Mevcut kanuna göre büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin binde 3'ünü, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerin binde 5'ini bu alana ayırmak zorunda olduklarını hatırlatan Güler, "Ama yapmayanlar, başka yere harcayanlar, ihmal edenler var. Onunla ilgili bir denetim mekanizması ve müeyyide getireceğiz." bilgisini verdi.