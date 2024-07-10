Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin flaş açıklama! Bütçe ayırmayan belediyeye müeyyide geliyor

Sokakların tehlikeli olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Nitelikli, yaşam kalitesi artırılmış barınaklara alınmalı. Barınaklarda rehabilite edilemeyen, bulaşıcı hastalığı olan, sahiplendirme imkanı olmayan hayvanların da ötenazi yoluyla hayatına son verilmesi; yaşam kalitesi olarak da barınakların kalitesinin artırılması..." ifadelerini kullandı.
SAHİPSİZ HAYVANLARA BÜTÇE AYIRMAYAN BELEDİYEYE MÜEYYİDE GELİYOR
Mevcut kanuna göre büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin binde 3'ünü, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerin binde 5'ini bu alana ayırmak zorunda olduklarını hatırlatan Güler, "Ama yapmayanlar, başka yere harcayanlar, ihmal edenler var. Onunla ilgili bir denetim mekanizması ve müeyyide getireceğiz." bilgisini verdi.
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin 16-17 maddeden oluşabileceğini ve teklifi cuma günü Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildiren Güler, çalışmayı tamamlamalarının ardından muhalefetle yarın görüşebileceklerini açıkladı.
Meclis tatile girmeden kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağına yönelik soruya Güler, "Yasalaşsın ve herkes işine baksın. Bu çok ciddi bir sorun haline geldi." yanıtını verdi.
Güler, sahipsiz hayvanları farklı yerlere taşıyan belediyelere, hayvan başına idari para cezası verileceğini söyledi.